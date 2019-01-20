遺愛人間 腦死患者捐2腎臟完成移植

2019-01-20 15:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一名56歲邱先生，1月15日因意識不清送醫急診，接受緊急開顱手術後，病情仍急速惡化。邱先生的子女雖然不捨，但想起父親生前曾表達器官捐贈意願，便簽署同意書。新北市立聯合醫院首次執行器捐手術，完成邱先生的腎臟移植，遺愛人間。

因邱先生病況不穩，新北聯醫醫療團隊得知家屬意願，選擇安寧善終，立即連繫台北榮民總醫院器官小組，協助進行腦死評定，同時啟動神經內科、外科、呼吸治療師及社工師等醫護團隊評估事宜，完成器捐作業程序。

1月19日在新北聯醫麻醉科、外科醫師、護理人員及台北榮總器官小組合作下，晚間7點12分進手術室，晚間9點12分取出第1顆腎臟，9點17分取出第2顆，9點50分縫合完畢，大體由安寧共同照護管理師進行後續處置。

為感謝邱先生及家屬大愛，新北聯醫帶領邱先生的3位子女進行道別、道愛的儀式。邱先生的子女表示，父親生前是1位不擅於將愛表達出來的長輩，也未曾好好擁抱過子女，在父親臨終前最後一刻，兒女們終於敞開心懷擁抱父親，並分享父親遺愛的榮耀。

新北聯醫院長項正川表示，華人的傳統觀念不捨親人受苦，導致國內器官捐贈風氣不盛，進入器官移植等候的有效名單，必須經醫師審核，並非病人想接受移植即可，以腎臟移植為例，常見因濫用藥物，導致腎衰竭必須終生洗腎的人口逐年提高，需要更多人加入器官捐贈行列，讓大愛創造生命的奇蹟。

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