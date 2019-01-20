國3生獲普仁獎心願：想請媽媽吃牛排

2019-01-20 15:23

［記者劉婉君／台南報導］靈鷲山慈善基金會今天在台南頒發普仁獎，給82位品德優秀的學生。就讀安南區安順國中3年級的蕭佳華，和母親媽相依為命，母女曾一餐只吃25元，獲獎後心願是「請媽媽吃牛排，因為平常很少有機會吃到。」

靈鷲山慈善基金會台南區普仁獎頒獎典禮今天在台南晶英酒店舉行，獲獎學生均是逆境中力爭上游的模範。典禮由德高國小鼓術隊開場，接著以1分鐘寧靜運動帶領全場靜心沉澱。靈鷲山恆傳法師、巖燦法師、妙法法師、台南分院執事晟芝法師、台南市長黃偉哲均人出席，歷屆普仁獎得主也到場擔任「愛與和平小天使」志工。

普仁獎以生命教育為核心，秉持開山住持暨世界宗教博物館創辦人心道法師的生命關懷理念，用關心、愛心、慈悲心服務社會，鼓勵德行優良且有志向學的學生。16年來台南區已有827人獲獎，身處逆境仍能展現孝親、友愛、助人等善良美德。

蕭佳華的母親，於6年前發生車禍後，左手難以出力因此無法工作，只能靠作點手工賺取微薄收入，母女倆縮衣節食度日，佳華不忍媽媽辛苦，總是不捨得吃高價位的食物，曾因營養不良，加上想衝刺功課拿獎學金貼補家用的壓力，貧血暈倒送醫，但她仍樂觀勇敢面對，克服惡劣環境的限制，家中狹小照明不足，就到附近的廟宇做功課，廟方送她祭拜後的供品帶回家吃，她感恩接受，也期許將來有能力回饋社會。

由於媽媽的收入不穩定，母女倆曾經一餐共吃一碗25元的陽春麵，拿到獎學金後，蕭佳華說，想要請媽媽吃牛排。媽媽聽到了也感動落淚。

關廟國中1年級的李佳蓉和外婆及媽媽同住，媽媽罹患重病，一旦發病就要立即送醫，家計就靠曾罹患的外婆削竹筍打零工，她說獎學金要全部交給外婆貼補家用，「只要媽媽和外婆平安，我就覺得快樂。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/