推在地採購 彰縣長王惠美上任第1箭

2019-01-20 15:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕再過4天就是彰化縣長王惠美上任滿月，在滿月前她射出其施政第1箭，推出在地採購的政策，從彰化縣政府和附屬機關帶頭做起，她要求各局處室和部門縣府採購的東西，要以在地彰化生產為主體，以此增加設籍彰化縣公司的營業金額，有生意做就要繳稅，稅收入庫，充裕縣庫。

這項新政策是王惠美今天出席由文化局舉辦「金豬報喜－新春揮毫送春聯活動」受訪時指出，因為縣府使用的稅收來自縣民納稅人的錢，相對縣府採購的東西也應該以在地為主體，如果這項東西在地沒有供應，仍要以中部為主，至少因為距離近，維修等各方面才便利，造福彰化地區的鄉親，「能夠在彰化買的，我們盡量在彰化買。」

因活動中擺設文創市集的攤位，王惠美順勢推銷在地優質產品，她說，豬年即將來臨，大家在過年前都會大掃除，也要貼貼門聯增加喜氣，今天文化局舉辦這個活動，邀請許多大師或是有特色的老師一起來共襄盛舉，今天出動不少大師，這裡的東西都是最棒的，很多有智慧的鄉親很早就來此排隊，在此她祝福鄉親們，豬年行大運、「豬」事吉祥，大家新年快樂平安賺大錢！

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