全國首次寒假豐年祭 台東縱谷阿美族人慶雙收

2019-01-20 15:13

［記者王秀亭／台東報導］台東阿美族人豐年祭都選在暑假農閒時舉辦，台東縱谷阿美族人今年首度在寒假加辦一場豐年祭，500名老中青三代族人在耆老領唱傳統歌謠下，齊跳大會舞慶雙收。

雙收豐年祭發想者、池上鄉長張堯城表示，鄉內阿美族人的傳統豐年祭在夏季舉辦，主要是100年前農田水利、耕作技術不發達，農作一年僅一收，如今農耕技術進步，縱谷稻作一年二收，加上去年池上大豐收，才決定與水保局台東分局、鹿野、關山兩鄉鎮公所合辦雙收豐年祭。

500名阿美族人今天上午齊聚池農花海大地劇場，牽手圍圈齊跳大會舞，為活動掀起豐年祭高潮，並邀現場民眾同舞共歡，各部落在大會舞後，還輪番上陣大秀歌舞展現阿美族的奔放活力。

張堯城坦言，史上第一次冬天辦豐年祭，鄉內阿美族耆老一開始也認為違背傳統，逐一溝通協調後，直到活動舉辦前一天，還有部分耆老不能接受，直到今天看到盛大場面，遊客一起同歡，也都贊成了，盼明年可以辦得更盛大，成為台東最漂亮的寒假亮點。

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