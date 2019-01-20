不放煙火鞭炮 虎尾慈龍宮加碼發放弱勢家庭加菜金

2019-01-20 15:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕放寒假加上年關近，小朋友開心等過年領紅包，弱勢家庭卻擔心年貨採買及孩子學費，虎尾慈龍宮節省放煙火、鞭炮費用，今天在廟前加碼發放弱勢家庭加菜金並補助多所學校球隊訓練費，傳送幸福。

正在建廟卻省下不必要開銷的費用捐助雲林家扶孩子安心就學的幸福金，今年再加碼弱勢家庭加菜金、虎尾高中田徑隊14萬500元、北港建國國中排球隊10萬元、土庫國中國樂隊及籃球隊各10萬元，總數180萬元，讓弱勢家庭安心採買年貨、孩子就學及球隊不中斷圓滿迎新年。

虎尾慈龍宮宮主林進元偕同該宮委員逐一發放250戶虎尾及鄰近鄉鎮弱勢家庭幸福加菜金及弱勢學子助學金，每戶2000元，雲林縣議員黃美瑤、虎尾農會總幹事黃鈺惠都到場見證。

林進元指出，為關懷弱勢家庭，利用今天是開始放寒假期間，為幫助孩子順利就學免煩惱，幫大家把註冊費先準備起來，送出幸福加菜金與助學金，讓雲林弱勢家庭歡度新年，不會因經濟困難沖淡年節團圓喜悅。

又為避免弱勢家庭舟車勞頓，廟方也透過許多村里長代領發放，將幸福送到家，虎尾高中校長薛東埠等人也專程到場，感謝廟方贊助，讓球隊學生無後顧之憂全力爭取榮譽。

林進元強調，一路在外打拼的他，深知弱勢家庭的艱難，正在建廟的慈龍宮幕後也有許多默默行善、低調、不願曝光的善心人士捐助，希望把這些來自社會各界的愛分享給更多人。

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