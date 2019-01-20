守望相助隊校閱誓師 盧秀燕：感謝、感謝、再感謝！

2019-01-20 14:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民政局今日辦守望相助隊校閱誓師，台中市長盧秀燕前往校閱，並對長年守護地方安全的守望相助隊員表達「感謝、感謝、再感謝！」；她並強調，年節將近，重要節日的加強安全維護工作將自28日到2月11日止，盼守望相助隊共同守護，讓市民安心過好年。

考量春節將至，今年為期15天的「加強重要節日安全維護工作」即將展開，民政局今日特地舉辦台中市里守望相助隊誓師，共計60隊、300名隊員宣誓守護家園。

盧秀燕頒發慰勞金並一一與隊員們握手致謝，並以「感謝、感謝、再感謝！」，肯定守望相助隊的無私奉獻，盧秀燕說，台中市是全國人口第2大的城市，治安也相對複雜，除了警方維護治安外，地方的守望相助組織也非常重要，大部分的守望相助組織長年在地方維護治安，讓大家能享受安定與幸福的生活。

盧秀燕說，她要藉誓師大會的機會代表市民感謝所有隊員們的辛勞付出。

盧秀燕說，馬上要過年了，過年是台灣人最重要的節日，因此重要節日的加強安全維護工作，守望相助隊是做功德的工作，純綷是義務參與，隊員們在各行各業都有自己的工作及生活，卻仍犠牲奉獻付出、並配合警方共同維護台中市的治安，再次感謝大家辛勞付出外，也謝謝里守望相助隊隊員們的眷屬，期盼在大家的共同努力下，一起讓市民能夠過個好年。

此外，盧秀燕也提到，台中花博從今年元旦開始，開放台中市民憑身分證明免費參觀，台中市新住民、國內外12歲以下兒童也可免費入園參觀花博，邀請所有守望相助隊隊員及民眾踴躍前往參觀，放鬆心情感受花博的美好。

民政局表示，今年為期15天的「加強重要節日安全維護工作」期間，將從1月28日晚上10時起至2月11日24時止；市府已規劃108年調高里守望相助隊團體平安保險規格，維護隊員權益，今年也會全面換發更輕量更保暖的巡邏大衣，讓大家在寒冬中能保暖禦寒，透過實際行動回應里守望相助隊對台中市治安的貢獻。

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