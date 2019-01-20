偏鄉小校化身「藝術村」 金岳國小處處有驚喜

2019-01-20 14:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動藝術家駐校，位於南澳鄉的金岳國小，校方與駐校藝術家陳靜枝合作，將學校外牆、鐵捲門及廁所當作畫布，邀學生創作，讓偏鄉小學化身「藝術村」，每個角落都有驚喜。

縣府從2012年辦理藝術家駐校，課程包含表演藝術及視覺藝術2類，去年補助3所國中、14所小學，讓藝術走入校園，今在宜蘭運動公園體育館舉辦成果展。

繪畫資料超過30年的陳靜枝，長年旅居外縣市，8年前才返回故鄉南澳，在南澳鄉各校擔任繪畫老師。

前年金岳國小邀陳靜枝駐校，起初由陳靜枝每週安排繪畫課程教學，將廢木材、空酒瓶作為創作媒材，但2年來，作品擴及校內風雨操場、川堂、教室甚至洗手間都作為創作空間。她笑說，沒想到越教越多，把整間學校當成是畫布。

「學校就是藝術村！」校長莊秀娟指出，金岳國小雖屬偏鄉小學校，全校學生僅50人，且全為原住民，但學生對於藝術創作很有想法，常常天馬行空嘗試不同作品，成為學校美術課程最大特色。

縣府教育處即日起至22日，在宜蘭運動公園體育館舉辦藝術家駐校成果展，除金岳國小外，古亭國小邀木雕師陳士鉅駐校、壯圍國小則以陶藝為主、學進國小則是創意繪本，順安國小則推動藍染工藝。

另表演藝術，岳明國小由無獨有偶劇團進入校園，蘇澳國中則是布袋戲藝師鍾任樑擔任駐校藝術家。教育處指出，藝術可提高學童鑑賞跟創作力，今年度仍會持續在美感、藝術紮根。

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