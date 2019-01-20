美濃橙蜜香番茄評鑑賽 韓國瑜充當叫賣哥

2019-01-20 14:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕第7屆美濃橙蜜香番茄品質評鑑賽今天熱鬧登場，計有29名茄農決賽一較高下，最後黃偉宸脫穎而出奪冠，張清豪、黃新華分列亞、季軍，高雄市長韓國瑜、議長許崑源並充當叫賣哥，拍賣冠亞軍番茄捐作慈善基金。

橙蜜香番茄在美濃地區推廣10多年，種植面積約100多公頃，每年創造6億元產值，吸引近500位青農返鄉投入生產，目前已建立生產輔導和銷售分級品質管理制度，春節年後更將與全台最大蔬果截切物流大廠合作，將橙蜜香番茄進軍超商通路，成為新美濃農產品形象代表。

為建立小果番茄分級品質制度，美濃區農會每年舉辦橙蜜香番茄品質評鑑賽，今年賽事今天上午在福安河堤番茄園登場，經過田間初審和農藥殘留檢測雙重考驗，29位茄農進行最後決賽，結果由新一代農民黃偉宸奪冠，張清豪、黃新華分列亞、季軍。

農會並安排市長韓國瑜和議長許崑源充當叫賣哥，上台拍賣冠、亞軍番茄，韓叫賣有模有樣，許崑源力挺搶標，以6盒3萬6000元拍板成交，許崑源叫賣的亞軍番茄，也以6盒2萬5000元成交，季軍番茄為6盒1萬2000元成交，拍賣所得將捐作慈善基金。

多次公開批評韓國瑜的民進黨前立委林濁水，在臉書誇讚韓賣2000多萬水果到中國「厲害了」，韓國瑜眉開眼笑說，他終於等到林對他的第一句讚美，但不敢當，努力還不夠，因為銷出去的貨只占高市農業生產值0.11%，未來努力的空間巨大，一定要好好照顧勞工、農漁民，相信這三種最基層弱勢的工作夥伴生活得好，全台人民也會過得好。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/