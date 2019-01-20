他們自募25萬元幫弱勢者修屋 黃偉哲向志工行舉手禮

2019-01-20 14:26

〔記者蔡文居／台南報導〕家住台南市安南區的一名吳姓市民，因車禍重傷只能以輪椅代步，家中還有一名90歲的老母親需要照顧，經濟相當拮据。他家的老房子因年久失修，多處破洞漏雨，無力修繕。台南市一群職業工會的志工，獲悉後出錢出力，揪團為他們修屋，預計過年前，母子2人就有新房子可住，不用再擔心下雨漏水了。

台南市長黃偉哲今天到訪為他們加油打氣，並致贈紅包慰問吳家母子2人。他走進屋內看到志工正在裝修天花板，立刻舉起右手，向辛苦的志工行舉手禮。他說，「實在足感心！」志工伙伴不辭勞苦地利用假日齊心協助修繕，令人感動。

包括南市泥水業職業工會、金屬建築結構職業工會、木工業職業工會、電氣業職業工會、餐飲業產業工會、油漆工程職業工會等單位的志工服務隊，從上週開始進駐協助修屋，今天由木工業職業工會進行屋內客廳、牆壁、天花板施工，電氣業職業工會電路則進行燈具配置安裝，預計最後再由油漆工程職業工會完成牆面油漆美化，預計農曆過年前可以完成。

南市木工業職業工會理事長方澄科表示，他們迄今已參與修繕了81戶，參與的志工，很多都是自己在當老闆，利用休假日來幫忙。而這一戶的修繕工作光材料費就要25萬元，大家都是義務幫忙，並對外募款而來，一般要修繕這房字，加上工資至少得花6、70萬元才行。

今天包括議長郭信良、副議長林炳利、議員林阳乙、前議員蔡玉枝以也前往表達關心，新樓醫院副院長唐修治則帶領結合職災個案到宅服務的醫療團隊前往探視。今天大台南總工會理事長陳美靜、南市勞工志願服務協會理事長林文一也來到現場致贈年節禮金，勞保局新營辦事處主任林管洛則提供手工棉被讓吳先生一家人可以溫暖過年。對於各界的愛心，吳先生母子則一再表感謝之意。

黃偉哲表示，針對原住民弱勢家庭若有修繕需求，勞工局也會來協助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/