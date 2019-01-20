韓國瑜上任路平全重鋪？網友貼照爆料「比補洞前更鳥爛」

2019-01-20 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕日前高雄市長韓國瑜赴議會接受質詢，被詢問他12條政見4年內能做到幾條？韓國瑜坦承僅路平、愛情產業鏈2項沒問題，其它還要努力，不過，有網友爆料所謂的路平不是路面全部重鋪，而是補丁貼補，實際騎「比補洞前更鳥爛」。

有網友在 PTT八卦版爆料，提到他同學這幾天經過海邊路，看到高雄市政府正在補路，看到路面修補不是全部剷掉重鋪，而是路面補丁貼補，路面被補的高高低低的，稱「實際騎過去，路的平整度比補洞之前更鳥爛」，痛批連路平政見都可以跳票。

網友稱部分媒體卻對此歌功頌德，他強調就如同納粹德國宣傳部部長戈培爾所言「宣傳如同戀愛，可以做出任何空頭許諾」、「謊言如果重複一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理」。

許多網友紛紛表示：「其實1124之前高雄市府就已經重舖好幾個地方」、「幫高調」、「現在鋪的都是前一年發包好的」、「補完路面高高低低跟沒弄有什麼差別」、「這種補丁不是重車壓壞就是下完雨完蛋啦」。

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