白沙屯媽祖擲筊 4/8出發展開10天9夜宗教之旅

2019-01-20 14:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮南下徒步進香，今天下午由值年爐主擲筊決定4月8日出發，展開10天9夜的宗教之旅，今天擲筊剛好遇到週日，拱天宮大殿及周邊擠滿人潮，當擲筊決定出發日期時，信眾歡呼聲四起。

白沙屯拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，來回約400公里，已有200多年歷史，參加的信眾一年比一年多，歷年來都超過10萬人次，是全國宗教盛事之一，行政院文建會已列入無形文化資產。

白沙屯媽祖每年徒步進香的時程，都在農曆12月15日擲筊決定，今天適逢週日，一早就大批信眾陸續湧入拱天宮關心今年進香時程，將大殿擠得水洩不通。

由駱調彬等義工成立的白沙屯媽祖網路電視台也在現場進行多機位專業EFP網路實況轉播，全程無死角的轉播讓無法到現場參與或無法擠入大廳的信眾，也能上網掌握擲筊現場實況。

今年南下進香的相關時程如下（下列日期皆為國曆）：

●放頭旗：4月4日（星期四）深夜11點15分。

●登轎：4月7日（星期日）深夜11點20分。

●出發：4月8日（星期一）凌晨1點20分。

●到北港：4月11日（星期四）。

●進火：4月12日（星期五）清晨5點。

●回宮：4月17日（星期三）下午2點25分。

●開爐：4月27日（星期六）深夜11點。

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