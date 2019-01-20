連拿國際裝置設計2大獎 台中ALTA躋身世界知名夜店

台中 ALTA連拿國際裝置設計2大獎，躋身世界知名夜店！（圖由業者提供）

2019-01-20 14:47

〔記者許國楨／台中報導〕位在台中市西屯區青海南街的「ALTA Nightclub 」，以極富創意、奢華的視覺效果與優異的音響設計規劃，最近擊敗多國夜店拿下有「舞台藝術界奧斯卡獎」之稱的美國Live Design 2018年度夜店項目中的「燈光視覺特效」及「音響」年度大獎，躋身世界知名夜店！也是另類的台灣之光。

一手籌劃ALTA的theLOOP經營團隊表示，台北知名夜店OMNI、LUXY、台中XAGA都出自該團隊，ALTA一字源於拉丁文，有「頂尖極緻」之意，代表著ALTA追求全球頂尖娛樂體驗的寬宏願景。

而台中夜店自多年前的阿拉大火後即沉寂數年，該團隊觀察，旗下在台北的知名夜店有不少客人來自包括建築業、餐飲等行業的台中富二代，顯示台中消費力不容小覷，加上台中夜店市場也漸趨成熟，因此選擇進軍台中，所有人員都在台北經過2個月訓練，在桌邊跳舞的服務生也是自己聘任訓練，才有完美的呈現，客人只要不著短褲和拖鞋，且年滿18歲，都歡迎前往體驗。

至於素有「舞台藝術界奧斯卡」的美國Live Design大獎，是由美國《Live Design Magazine》雜誌所主持的年度獎項，每年吸引數百組來自世界各地的舞台及演出製作團隊報名角逐，往年冠軍包括了愛黛兒Adele紐約公演、泰勒絲Taylor Swift 1989 巡迴、NFL超級盃中場秀等馳名全球的演出設計，堪稱舞台表演與聲光藝術等LIVE演出界的聖杯。

此次ALTA勇奪Live Design夜店項目中的「燈光視覺特效」及「音響」年度大獎！其他獲獎的包含了Coachella音樂節的舞台設計，NBA費城76人隊的主場硬體設等世界級的製作，能與世界頂尖的超級大秀共同獲得這份榮耀，不僅說明了ALTA在娛樂工業的登峰極致，更說明了台灣設計實力驚人，也能成為世界第一！

台中 ALTA連拿國際裝置設計2大獎，躋身世界知名夜店！（圖由業者提供）

台中 ALTA連拿國際裝置設計2大獎，躋身世界知名夜店！（圖由業者提供）

台中 ALTA連拿國際裝置設計2大獎，躋身世界知名夜店！（圖由業者提供）

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