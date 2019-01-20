走讀府城漢藥店 親子體驗「虎頭包」

2019-01-20 14:05

［記者劉婉君／台南報導］傳統中藥行包藥不用塑膠袋而是用紙，這樣的包裝稱為「虎頭包」。《台南府城漢藥店誌》作者鄭佩雯今天帶領親子走讀府城漢藥店，從聞藥、包藥，認識傳統中藥。

傳統中藥行受到政策及法令限制，經營面臨困境，傳承出現斷層。「穿街走巷尋藥香—府城漢藥店走讀」活動由台南市葫蘆巷讀冊協會主辦，希望讓更多人認識傳統中藥行，22位親子跟著鄭佩雯從祀典興濟宮出發，讀《府城漢藥店誌》，拜訪5家漢藥店及2座與漢藥有關的廟宇，走訪台南的漢藥發展歷史。

親子們在轉型兼營藥膳的博仁堂中藥行試吃藥膳，感受生活中的漢藥材應用，並到百年歷史的古井中藥行，跟著老闆曾士杰學包虎頭包。

鄭佩雯說，傳統中藥行用紙包藥材，完成後呈現虎頭的形狀，象徵保生大帝的坐騎-虎爺，象徵藥到病除、趨吉避凶。

參加的親子說，看著老闆包藥以為很簡單，實際操作才發現有難度，實際走訪後對台南的漢藥店發展及中藥有了進一步認識。

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