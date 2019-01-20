「福衛五號」影片失焦 監院1年4個月終查出原因

2019-01-20 13:43

〔記者謝君臨／台北報導〕本報前年獨家披露，造價56億、首顆由台灣自主研發的光學遙測衛星「福衛五號」成功發射後，不久卻發現傳回影像模糊，遭質疑是否已「失能」，引發監察委員介入調查，歷經1年4個月抽絲剝繭，監察院近日通過調查報告，認為「失焦」恐肇因於首次自製取像儀經驗不足等問題，要求科技部研議改善。

監察院指出，遙測衛星「福衛二號」於2016年8月功成身退，「福衛五號」於翌年8月25日成功發射，將擔負我國太空遙測、環境監控及災害評估等重要任務，但不久即被本報獨家披露傳回影像模糊，遭社會大眾質疑是否已達「失能」程度，引起監委包宗和、江明蒼、江綺雯重視，介入調查。

監委發現，準直儀是「福衛五號」遙測取像儀調焦的關鍵精密儀器，於2011年依計畫需求，以821萬餘元購自美國，國家實驗研究院及國家太空中心或許囿於首次自製取像儀經驗不足，在準直儀採購及校驗管理方面略顯不周。

監委指出，詳細原因包括交付項目未含校驗程序、在已過保固期原廠不願來台指導下逕自組裝搬運及校驗，但校驗程序卻未經任何內、外部審核認證，難以確保校驗的嚴謹性，不能排除是造成「福衛五號」離焦的制度面因素，國研院及太空中心允宜盡速完備其校驗制度。

監委表示，國研院雖於2018年1月完成影像模糊根因分析調查報告，將離焦原因指向完成校驗後至投入取像儀調焦前，可能有無從考證的原因，改變準直儀主次鏡間距，但經監院調查分析，並就教於學者專家，認為該院調查結論未能正視問題核心，又對取像儀性能驗證及準直儀校驗程序等說明未臻妥適。

不過，監院仍肯定國研院及太空中心，強調「福衛五號」能在半年內大致排除問題並投入災害防救及國土監測任務，實有賴兩單位積極處理，尚難遽指「福衛五號」為「失能」而有所違失。

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