彰化送春聯、財神版畫 爆人潮排隊40分鐘

2019-01-20 13:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕快過年了，彰化市今天有2場揮毫送春聯的活動都爆人潮，民眾排隊等候領取書法家現場揮毫的春聯，書寫內容可讓民眾看範例自行選取，又以通俗白話，讓人一看就懂，直接點出貼春聯目的內容最為討喜，「大吉大利大有年」、「豬事大吉」甚受青睞，而除了手寫春聯之外，傳統門神和財神版畫更是「一紙難求」，民眾願意花上30、40分鐘排隊等就是要討吉利。

2場送春聯活動各由彰化縣文化局和彰化市公所舉辦，文局的活動地點在縣立圖書館廣場、市公所在開化寺舉行，受邀書法家接力手寫春聯和手工拓印財福與門神版畫，因為手工拓印跟機器彩色印刷量產的價值性不同，手工拓印版畫坊間幾乎買不到，不少民眾在物以稀為貴和要傳統年味的過年氣氛下，看到現場排隊人龍，也只好很守規矩地，跟著大家一起排隊等候。

幫朋友排隊排了半個小時才拿到門神版畫的書法家韋秀珠說，書法手工版畫非常特殊，跟外面花錢買的不一樣，而且一貼就是1年，貼門神表達了人們對新的一年消災解厄、趨吉避凶的美好願望。

版畫老師楊婕茹說，貼版畫既是傳統習俗也是過年喜氣，技術已流傳千年，從沒有發明印刷技術前，古代過年就用門神藉以阻擋無形中不好的東西進入屋內，門神張貼在門的左右兩邊，張貼掌握住神明「臉對臉」的訣竅就沒錯！

在文化局的場合上，縣長王惠美寫下「時」字，與眾大師送上「吉亥盛時．財茂歲豐」，呼應農曆春節到來；在市公所的場合上，彰化市長林世賢則以代表開化寺奉祀觀世音菩薩的「觀音賜福」春聯和現場書法大師揮毫的「大吉大利大有年」春聯向民眾拜早年。

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