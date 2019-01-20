彰化冠軍小果番茄出爐 訣竅竟是把它當....來養

2019-01-20 13:21

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣小果番茄評鑑今天在秀水鄉農會盛大展開，共有77名農民參賽，冠軍由社頭鄉農民陳登葟抱走。種植小番茄已有3年的陳登葟分享說，他照顧小果番茄就像照顧自己的小孩一樣，每天認真去巡田，細心呵護照料，給它多少養份，它就回饋我們多少成果，才能種出色、香、味俱全的果實。

今年小果番茄評鑑在秀水鄉農會舉辦，有21鄉鎮市多達77名農民參賽，由農糧署中區分署、台中區農改場、屏東科技大學及彰化縣政府農業處等專家學者擔任評審，就重量、糖度、外觀及色澤、口感、風味與清潔度等進行評分，評選出最優質的小果番茄。今年還有一項特殊的，就是農藥殘留檢驗結果未檢出（ND）果品，其評鑑總分加2分，為大家照顧健康。

獲得冠軍的農友陳登葟說，這次參加農會評鑑的農友們的表現都十分傑出，只是他比較有福氣得到第一名；今年受暖冬影響，栽培不易，但在他把小果番茄當作自己小孩般細心照顧下，仍生產出健康優質又好吃的小果番茄。

蒞臨頒獎的縣長王惠美表示，今年的冠軍甜度12.5度，皮薄又甜，吃起來感覺很不一樣，希望透過評鑑，不僅讓彰化鄉親品嘗得到，更能把彰化優質的小果番茄推廣出去，行銷海內外。

秀水鄉農會總幹事吳明信指出，這次全縣有77名農友參加評鑑，較去年的60多位更踴躍，且都十分優秀，自從辦理評鑑以來，小果番茄的知名度不斷提升，希望繼續舉辦這個活動，讓彰化縣小果番茄果農的經濟生活能更好。

彰化縣番茄種植面積共有300多公頃，主要產區為埔鹽、二林、溪湖、埤頭、大村、溪州、永靖、竹塘、田尾、芳苑、秀水、田中等鄉鎮，民眾可洽各鄉鎮市農會瞭解果農資訊逕洽果農採購。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/