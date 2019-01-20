澎湖「黑金」紫菜開採 產量銳減2/3、約漲價2成

2019-01-20 12:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「黑金」來了！澎湖無人島姑婆嶼紫菜今日進行年前首次採收，受到暖冬影響，產量較去年銳減3分之2，導致價格水漲船高，濕紫菜每台斤500元、乾紫菜每台斤1200元，較去年濕紫菜每台斤350元、乾紫菜每台斤1000元漲幅約2成。

擁有姑婆嶼紫菜採集權的白沙赤崁龍德宮，早在紫菜生產期前2個月，就雇工登島守護紫菜，等待紫菜成熟就通知採收，以往採收是以家戶丁口數為主，近年來改以千元販售採集證，今日雇用5艘遊艇，早上6時30分天還濛濛黑之際，載運近250人登島。

紫菜採集以燃放鞭炮為信號，當鞭炮聲響起，民眾開始採集紫菜，以往姑婆嶼採收紫菜，約有2-3次，但今年受到暖冬影響，風浪不夠大，無法將紫菜苗播撒至距離岸邊較遠的地方，因此都集中在懸崖邊，同時紫菜葉較短，相較於去年豐收的情況，今年產量僅有去年的3分之1，讓價格漲幅高達2成。但紫菜減產，無人島的海漂垃圾卻不減反增，讓民眾戲稱垃圾比紫菜多。

龍德宮主委鄭進豐表示，今年姑婆嶼野生紫菜受暖冬影響，生長情況不佳，同時面積也萎縮，因此由去年6艘船減為今年5艘船，原本預估2-3次採集，也變成1次，由於姑婆嶼野生紫菜以口感佳聞名，市場供不應求，減產後自然價高，同時鄭進豐也預告今年龍德宮元宵節慶典，除推出紫菜龜外，還要加入丁香龜擴大慶祝，歡迎民眾踴躍前往參觀。

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