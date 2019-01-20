毫無懸念！廚餘養黑水虻 1.5小時就上手

2019-01-20 12:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本報日前獨家報導前明道大學校長陳世雄用廚餘、廢豆渣養黑虻幼蟲再拿來餵雞，引起廣大迴響，陳世雄今天特別開班授課，他課前說這是「1個半小時保證班」，學員們沒一個相信，但真的1.5小時的課程上完，大家真的都學會如何操作。

陳世雄一點都沒有「藏步」，他說，養黑水虻的關鍵技術就是「蟲卵的取得」、「廚餘的防臭」。

他說，他用珍珠板切割成格柵條，這就是卵穴，黑水虻羽化成蟲後約10天交配，母黑水虻會產卵於這個巢穴中。為了容易取得卵塊，他把所有黑水虻養在一個露營蚊帳內。

他說，廚餘會發臭，他用環境益生菌加在廚餘、豆渣中，餵蟲的廚餘含水量約60％，有點溼又不會太溼，把卵塊放到廚餘中，夏天約18天就可長大成肥滋滋的幼蟲當飼料。

陳世雄表示，黑水虻的幼蟲連大便都吃，但在操作時不可能餵大便，廚餘是其很好的食料，當然骨頭、蛋殼等硬物必須先篩掉。

學員們原本以為用廚餘養黑水虻會有異味，但大家進入繁殖區，完全沒有味道，無不嘖嘖稱奇「怎麼吃大便的蟲不會臭？」陳世雄強調，他已經養了快6年，黑水虻堪稱是「環境中最完美的蟲」，什麼都吃，羽化後，口器退化，只能喝水，所以壽命短短不到10天，也因為只喝水，所以它不會侵擾到人類的生活環境，它跟蒼蠅有很大的不同。

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