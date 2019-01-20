又見石虎遭路殺 苗縣今年第2起

2019-01-20 12:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣是瀕臨絕種的保育類動物石虎重要棲地，今早有民眾在台13線苗栗縣銅鑼鄉路段，發現一隻石虎遭路殺，這是今年苗栗縣發生的第2起石虎路殺案。

發現石虎的范彭姓民眾說，今一早近8點多，在台3線銅鑼鄉三厝屋南下路段車道上，發現石虎倒臥路邊，頭部一片血泊，屍身冰冷，已死亡多時，隨即通報苗栗縣政府農業處自然生態保育科人員前往處理。

此事，隨即在臉書上引發熱烈討論，有網友留言「開車族小心，不要再壓到牠們了！」、「真不明白，這些人看到動物不會減速嗎？」

已列入瀕臨絕種的保育類動物石虎，全台灣只剩不到500隻，有超過六成就居住在苗栗縣各處低海拔的丘陵地或平地交接處，包括通霄、苑裡、苗市、西湖、三義、銅鑼、大湖與卓蘭、三灣及後龍等鄉鎮市都是石虎棲地。

近年來，不時出石虎遭「路殺」事件，石虎保育及棲地環境維護等議題，愈來愈受到重視。

苗栗縣政府去年提出「苗栗縣石虎保育自治條例草案」遭苗栗縣議會審議遭退回，最近再邀學者專家及縣議員等集思廣益，將條例內容修到更完善，預計3月送苗栗縣議會審議。

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