肉圓家暴案 引爆肉圓「南蒸北炸」大戰！

2019-01-20 12:25

〔記者湯世名／彰化報導〕肉圓家暴案引爆肉圓「南蒸北炸」大戰！連日來網路PTT論壇針對肉圓是台南蒸的好吃？還是彰化炸的好吃？意外掀起論壇唇槍舌戰，有網友堅持彰化炸肉圓才是肉圓界的霸主，甚至認為「彰化肉圓以外的肉圓都是垃圾」，台南網友不服氣認為除了「台南蒸肉圓以外其他都是假的」，甚至連新北、苗栗與新竹網友也紛紛參戰，並大推當地肉圓才是「王道」，「戰況」異常激烈。

台灣各地肉圓風格迥異，大相逕庭，素有「南蒸北炸」之說，一名台南的男性網友認為，如果連彰化人的胃都能征服，就代表台南肉圓是地表上最強的肉圓，因此帶了一名彰化的女性友人到台南品嘗白裡透紅包著蝦仁的「蒸肉圓」，不過女性友人稱：「這是鼻涕？」還特地帶他到彰化吃「炸肉圓」。男性友人當場大開眼界說：「居然有肉圓的外皮是脆的。」甘拜下風。

這兩人之間的肉圓「蒸炸」之戰連日來在網路上發酵，更在PTT論壇引爆全台肉圓大戰，有網友說「彰化肉圓跟爌肉飯屌打全台灣！」以及「炸的肉圓才是王道，蒸的肉圓超難吃」，除了炸肉圓其他都是邪魔歪道！

自稱台南網友則反唇相譏說，身為台南人，肉圓彈不起來很抱歉，因為台南肉圓內餡都真材實料，太重了所以彈不起來。另有網友說「小弟住彰化，真心覺得彰化肉圓是垃圾中的垃圾！炸的油到想吐啦！只有蒸的肉圓才是真的、才是王道！」

還有其他縣市的網友說，先不管彰化肉圓還是台南肉圓，重點是加辣了沒？新竹網友則霸氣稱肉圓屌打彰化；高雄網友則稱「我吃過最好吃的蒸肉圓在高雄」，另有人認為「最好吃的炸肉圓在埔里」、「新竹肉圓才是王道！」「把豐原廟東肉圓放到哪裡去了！」「新竹赤肉肉圓參戰」、「我還是覺得基隆的肉圓最好吃」，「戰況」異常激烈。

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