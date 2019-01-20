響應安德烈愛心年菜 南農中心募兩百餘萬元助孩子

2019-01-20 12:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕財團法人農漁會南區資訊中心響應安德烈慈善協會愛心年菜活動，不但發動募款、還動員參與年菜包裝工作，前立委、現任南農中心執行長林國正表示，工作之餘能幫助到這些孩子，感覺很開心。

安得烈慈善協會創立於2011年8月，以「弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣」為核心工作，協會主要關懷對象為台灣地區0到15歲弱勢家庭兒少，依據個案狀況，提供即時、適需資源，幫助受助兒少的身心健全發展。

農漁會南區資訊中心與南農電舖，連續多年響應安德烈慈善活動，透過管道募款推動愛心年菜，今年更進一步動員自家員工，參與年菜包裝工作，以具體行動力挺公益，並製作影片號召各界共襄盛舉。

林國正透露，和南農向各界共募到200多萬元的過年夜圍爐年菜，希望能幫助更多弱勢孩童，這是他目前工作之餘，感到最有意義的事。

先前高雄市長韓國組閣時，被視為副市長熱門人選之一的林國正曾公開表態，很喜歡目前工作，他也以行動證明對工作的投入、及對公益的支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/