中國霾害入侵 嘉南平原「紅害」 網哀：毒氣室等級

2019-01-20 11:52

〔記者蔡文居／台南報導〕中國霾害入侵，加上台灣自產的空污，連續兩天，西半部空氣品質嚴重惡化。台南市今天一片霧茫茫，遠方大樓淹沒在霾害之中，多個測站的PM2.5濃度紛紛破百。其中，善化站於今天上午9點時，高達113微克／立方公尺，整個台南地區達到紅害等級。網友哀嚎根本是「毒氣室等級」。

南市環保局表示，這一波空污主要是受境外的中國霾害移入所致，整個台灣西部空品均不佳，其中PM2.5濃度高值就落在嘉南平原。

環保局表示，1月19日的大環境風向從昨天的偏東風轉為東南風，遇到地形繞流後，台灣海峽形成背風渦旋，將中國福建、浙江沿岸的污染物隨渦旋西北風，往台灣西部陸地堆積，由於東南風吹拂下，風速弱、濕度高，使得台南的污染累積反應速度加快。

環保局表示，1月20白天仍為高壓迴流型天氣型態，目前中部的污染物會隨微弱北風往南移動，加上陸風輻合，PM2.5濃度高值就落在嘉南平原，午後強烈大陸冷氣團南下，預計將在晚間影響本地，這次將挾帶境外空氣污染物持續移入。

台南市政府昨天早上9點已成立跨局處應變小組，現在仍未解除。根據環保署空品監測網顯示，上午台南4個空品測站全部屬於紅害等級，新營AQI達173，暫居全國最高，而台南4測站的PM2.5濃度，除安南站之外，其他均破百，並於今天上午達最高點，善化站113、新營111、台南100。

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