特殊的「禮物」！藝術家把公廁變餐廳送給女友

2019-01-20 11:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕緊鄰衛武營、原屬高市交通局管轄的一處閒置公廁，整個建築體被改造為「禮物」、今正式開張，除外觀搶眼，內部還有餐廳、藝廊跟露天酒吧，最特別處在於，這是一位鋼雕藝術家送給女友的「禮物Marie’s Gift」。

高市交通局為活化原公車處場站，將建軍站修理工廠兩層樓老舊建物出租，由鋼雕藝術家陳奕彰打造為「禮物Marie’s Gift」複合式藝廊、今天開幕；交通局長鄭永祥、高市議員吳益政都到場恭賀，鄭永祥得知禮物背後的愛情故事，笑稱這很符合高雄市長韓國瑜的愛情產業鏈。

交通局說明，禮物結合藝術品展示、複合式餐飲，並連結周邊衛武營國家藝術文化中心和衛武里彩繪社區，加上建軍站內由南風劇團打造的建軍跨域基地，讓建軍站周邊形成衛武營藝術聚落新亮點，看好其發展潛力。

藝術家陳奕彰表示，「禮物Marie’s Gift」是送給女朋友的大型複合式媒材創作，期待她能發揮自己熱愛與人接觸和相處的性格，打造這幢以愛情和藝術結合的建物，歡迎戀人都能來這裡合影打卡留念，感受羅曼蒂克的氛圍。

獲男友相贈超級禮物的女生為蕭芷倩、暱稱小倩，曾任高市議員吳益政助理多年，個性活潑開朗、做事認真負責，堪稱是民代助理中的模範之一，她今天上台解說，對於男友呵護、親友與老闆相挺，一度說不出話，頻頻向全場致謝。

「禮物Marie’s Gift」即日起至1月底推出開幕優惠，為鼓勵民眾利用大眾運輸前往，凡當日持一卡通搭乘大眾運輸（公車、捷運、輕軌或公共自行車等）至店內消費，打卡即贈送飲料，送完為止；為響應市府推動共享電動運具政策，現場也提供溜馬電動自行車試乘。

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