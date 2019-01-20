苗栗福星國小管樂團 高鐵站快閃演奏獲滿堂彩

2019-01-20 11:30

［記者鄭名翔／苗栗報導］台灣高鐵苗栗站今早上演一齣別開生面的快閃音樂會，苗栗市福星國小管樂團於大廳演奏多首曲目，悅耳動人的樂聲及小朋友沉穩表現，立刻吸引來往遊客圍觀搶拍。福星國小校長巫明璋表示，管樂團成立一年，今首度於校外公開表演，除了訓練團員膽量，也要讓苦練成果展現給大眾欣賞。

30名小朋友一字排開，站在熙來攘往的高鐵站大廳演奏一首首悅耳曲目，在指導老師及校長的指揮下，各個按部就班演奏動人優美樂曲，短短20分鐘的快閃表演吸引大批遊客圍觀，當最後一個音符落下時更獲得全場滿堂掌聲及喝采，讓學生及家長們備感驕傲。

巫明璋說，管樂隊成軍僅1年，靠著逐年補充及向他校商界二手樂器，並聘請陳進鴻老師指導，才組成全團45人的陣容，去年11月於學校校慶時登台亮相，而今天則是首度於校外公開表演，除了訓練學員面對陌生人的表演台風，也考驗他們背譜、站著演奏的功力。

團員中擁有外籍面孔的五年級打擊手EmilyLees格外引人注目，她說平常花非常多時間練習，過程雖然辛苦，今天在許多陌生人前表演也很緊張，但能夠成功完成表演也感到很開心，而她南非籍的爸爸也特地前來欣賞表演，對於女兒精彩表演，爸爸也讚不絕口，感到非常興奮。

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