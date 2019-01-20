明日起至4月底 中橫便道新增開放通行時段

2019-01-20 11:10

〔記者張菁雅／台中報導〕台8臨37線便道（中橫便道）目前每天開放3個通行時段，為促進梨山地區農產品輸運、觀光及居民返家便利通行，台中市政府在兼顧環境安全條件下，成功向交通部爭取增加開放通行時段，自明（21）日起至4月底，每週五至週一（含假日），開放通行增加為4個時段：上午7時、10時、12時、16時30分；農曆春節期間增加至5個時段（新增14時30分），提供核可的車輛行駛，並協調豐原客運增班。

交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕積極向交通部公路總局第二區養護工程處，協調爭取台8臨37線便道增加開放通行時段，公路總局二工處回應市府要求，在便道第二期安全提升工程進入施工高峰，以及5月汛期前，自1月21日至4月30日，每逢星期五至星期一（含假日），由原開放3個時段（上午7時、12時、16時30分）增加至共4個時段（上午7時、10時、12時、16時30分）開放通行。

另春節期間，為利大梨山地區民眾返鄉團圓，將自108年2月1日至10日為期10天，增加至5個時段（上午7時、10時、12時、14時30分、16時30分）開放通行。

此外，更協調豐原客運增加865路公車通行班次，自2月5日至10日共6天，除常態3班谷關站及德基站雙向正常行駛（上午7時、12時及下午4時30分），另增加上午10時谷關往梨山，以及下午4時30分梨山往谷關各1班次，並加開1輛巴士。

交通局指出，本次增加開放時段僅至4月底前，5月汛期後停止開放，主要原因為公路總局考量汛期期間，可能因劇烈天氣產生降雨，且中橫便道大部分路段的車道寬度不足會車、沿線地質破碎，遇雨容易崩裂落石，通行仍具潛在風險。此外，也可能將因道路巡查、路面清理作業不及，造成中橫便道民眾車輛大排長龍，交通不便。

交通局強調，中橫便道通行對象僅限梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行等5種對象，遊客則可搭乘865號公車往返谷關及梨山。

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