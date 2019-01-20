邵族「逐鹿傳說」現代版 日月潭路跑「樂在其中」

2019-01-20 10:46

〔記者謝介裕／南投報導〕「2019日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽，今日熱鬧登場，吸引國內外5500位跑者參加，與賽人員透過「路跑」結合「遊艇」及「纜車」的陸海空3種管道，也更能真實感受到日月潭多層次之美，留下充實又美好的回憶﹗

該活動係由日月潭國家風景區管理處與中華民國運動休閒推廣協會共同舉辦，今年邁入第7年，區分42公里全馬組、29公里環湖組、12公里挑戰組與健走組等4個組別，共計5500位民眾參賽，其中包含139位來自26個不同國家的好手前來朝聖，也創該項賽事外國選手與賽最多的紀錄。

今日上午6時30分許，與賽選手在日管處長洪維新、中華民國運動休閒推廣協會理事長黃成翰等人鳴槍後，從日管處向山遊客中心出發，沿水社碼頭、九龍口、文武廟、伊達邵、玄藏寺等路線奔馳，邊跑邊欣賞環湖公路兩旁落櫻繽紛美景，賽後，也不忘呼朋引伴搭船或搭纜車遊賞日月潭湖光山色美景，令跑友們讚嘆，真是一趟健康且知性的跑步之旅。

日管處表示，今年湖路活動特別融入日月潭邵族傳統文化「逐鹿傳說」，為賽事打造全新主題與視覺饗宴，除了選手贈品、完賽獎牌、毛巾及浴巾皆以白鹿造型設計以外，還安排「日月潭賽後鬆一下饗宴」，包含按摩服務、免費暢飲的可樂、冰淇淋等等，滿足跑友們的需求，也達到行銷地方觀光及產業的目的。

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