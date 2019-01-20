關山千人拔蘿蔔開拔！ 1.8公頃1小時內拔完

2019-01-20 10:49

［記者王秀亭／台東報導］關山千人拔蘿蔔今天上午9時30分開拔！台東縱谷雖然下著微微細雨，仍擋不住民眾拔蘿蔔的熱情，大批民眾在田邊蓄勢待發，哨音一響隨即衝進田裡開拔，1.8公頃蘿蔔田不到1小時被掃光，由於今年蘿蔔長得好，民眾開心滿載歸，直呼拔得好爽。

關山鎮公所為推廣蘿蔔文化，每年寒假都會舉辦「食在好玩蘿蔔季」，以千人拔蘿蔔活動最受矚目，為讓民眾拔得盡興，今年將蘿蔔田增加至3公頃，上午場先開放1.8公頃。

上午9時不到，活動場地周邊已有不少民眾等候，不料天空下起細雨，大家仍不減興緻，拿出雨具等候，當主持人宣布開拔，男女老幼隨即往蘿蔔田前進，拔蘿蔔、摘葉子、放入袋子裡，不到1分鐘大人小孩們的動作就很熟練，還很有默契地分工合作。

來自花蓮的莊姓一家人為讓女兒體驗拔蘿蔔，今天清晨5時多就從花蓮出發，8時許已到關山，莊爸爸說，花東地區幾乎沒有大型拔蘿蔔活動，和大家一起搶拔樂趣多，小女兒難得親近泥土，玩得不想離開，這趟關山行就很值得。

從台東市到關山拔蘿蔔的國小四年級生葉祥安說，蘿蔔長得好漂亮又好多，20分鐘就拔滿2個麻布袋，要帶回家裡給阿嬤料理，等著吃蘿蔔大餐。

關山鎮公所表示，錯過今天上午，下午場從1時30紛起開拔，還有1.2公頃等著民眾體驗，今年蘿蔔成長期間風調雨順，是歷年千人拔蘿蔔活動長的最好的一次，因而民眾參與踴躍，個個玩得開心、拔得盡興。

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