託運機車走入歷史！台鐵行李包裹列車3月畫下句點

2019-01-20 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕民間貨運興起，託運使用率降低，台鐵決定將終止近60年的行李包裹列車服務，未來火車託運機車畫面將走入歷史。

綜合媒體報導，自1961年台鐵推出行李包裹列車以來，已有近60年的歷史，每週二至週四，行包列車往返潮州到花蓮2班次，繞行大半個台灣，單趟就要約10多小時，全盛時期1年可運送640萬件貨物，但近年來受到民間貨運興起影響，許多民眾紛紛將貨物、蔬果、機車等託運務轉往公路貨運，近年來台鐵行包列車送貨量僅剩20多萬件。

台鐵評估後，決定自3月1日起停駛定期行包列車，最後1班行包列車將在2月27日發車，不過台鐵指出，現行的莒光號仍會加掛1節行包列車，民眾若有貨物、蔬果或寵物需託運仍可使用，若有特定需求，如中秋節需大量運載柚子等，也會視情況加開不定期專車。

不過，即便未來不定期加開專車，台鐵仍不再提供機車託運服務，台鐵指出，機車託運需求不大，僅有寒暑假放假和開學略有需求，除公路託運機車盛行外，機車託運業務得外包，不符成本，因此3月以後，火車拖運機車畫面將正式消失。

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