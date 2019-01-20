不一樣的打卡亮點！國軍英雄館與東女攜手彩繪牆面

2019-01-20 09:43

［記者張存薇／台東報導］轉角遇到藝術！台東國軍英雄館旁巷弄牆壁斑駁、布滿青苔，台東縣軍人服務站與台東女中美術班攜手彩繪牆面，引進歐式藝文氛圍、世界遺產特色，讓民眾轉角就能看到美，此外，學生們也設計國軍及憲兵公仔、海底世界等圖樣，讓親子民眾都能依照喜好拍照打卡！

寒假開始，東女美術班老師康毓庭22位高一、高二學子不得閒，還有2位校友也來跨刀幫忙，從昨天上午8點開始打底圖，一直忙到晚上8點才休息，今年一早又報到，開始為牆面上色，最快明天中午可完成作品。

台東縣軍人服務站長曾仁政說，國軍英雄館園區及周邊因為有2、3棵百年茄苳樹，無法整修，而一旁更生路43巷牆面斑駁，因此希望提供成為美化市容的創作平台，經議員林威志牽線，找到東女美術班幫忙，另位議員陳銘風也贊助經費。

康毓庭說，台東已有不少彩繪牆面是以景點、台東物產為主，因此與學生們討論後，希望呈現「轉角藝廊」概念，高二組學生剛好上到西洋美術史及油畫課程，因此把羅馬許願池、米開朗基羅的「創世紀」等作品搬進來，也設計一幅「虛擬博物館」、展現蒙娜麗莎等各畫派名畫。

而高一組則以西藏布達拉宮、日本神社等世界遺址為背景，搭配海底世界，繽紛色彩目標鎖定親子族群。

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