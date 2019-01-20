助職災弱勢勞工 南市電器工會接力送愛

2019-01-20 09:36

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局媒合台南市電氣業職業工會關懷弱勢，將紅包、白米、意麵、毛巾等愛心物資親送14區20戶職災、弱勢勞工家庭，年節感受社會溫暖。

勞工局長王鑫基表示，繼媒合電氣工會愛心慈善會發送生活物資給4區201戶弱勢家庭，再由台南市電氣業職業工會參與「住安心、享溫馨」房屋修繕計畫的修繕過程中，理事長陳銘泉看到部分職災、弱勢家庭環境不佳生活困苦，且家庭物資十分欠缺，決定前往仁德、善化、麻豆、官田、大內、六甲、下營、柳營、鹽水、七股、北區、南區、中西及安南等區20戶職災、弱勢勞工家庭關懷。

勞工局表示，安南區30歲鐘姓職災勞工為貨車司機，送貨至賣場時遭油壓拖板車撞擊，導致腿部骨折無法工作，鐘君為家中經濟支柱，妻為新住民，在家照顧3位幼齡子女，鐘君罹癌剛過世，目前僅靠年邁母親在工廠工作支持家庭經濟、壓力沉重。

南區37歲吳姓職災勞工，於工作中遭沖床機械捲夾，導致左手2～4指上端截指失能，與公司已終止勞僱關係，吳君住處租賃而居，育有3名年幼子女，目前僅靠送貨員微薄薪資支付房租及生活家用，經濟十分拮据。

王鑫基表示，迄今協助職災、弱勢勞工家庭進行房屋修繕工作已完成81戶，持續對生活困境的職災、弱勢家庭提供後續的關懷與物資協助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/