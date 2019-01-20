農曆年前最後一波 搶標8888天價車牌過好年

2019-01-20 09:34

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆年前最後一波﹗彰化監理站從今日上午10時起至23日10時止，辦理自用小客貨車「BCP-0001~9999」、普通重型機車「MYP-0001~ 9999」網路車牌標售，其中自用小客貨車方面，俗稱「鐵支」的6666、8888、9999等4個號碼相同的車牌，底價為6000元，監理站預估將掀起搶標熱潮，呼籲民眾搶標吉祥車牌過好年。

彰化監理站長王顯文表示，在自用小客貨車方面，這次標售的車牌分三等級競標，第一級牌照號碼為4個相同的數字如6666、8888等，俗稱「鐵支」，底價為6000元；第二級牌照號碼為前小後大重複對稱的數字如6688，或5678等連續數字；第三級牌照號碼為第一、二級競標號碼以外的車主自選號碼，第二級與第三級底價均為3000元；普通重型機車方面，第一級牌照競標底價為3000元，第二、三級競標底價則為2000元。

王顯文指出，以「鐵支」為例，以往彰化監理站標售4個號碼相同的車牌，曾有民眾以50萬元搶下8888車牌的空前紀錄，不過後來熱門車牌退燒，近年來僅剩20萬元左右的價碼，甚至驟降到僅以10多萬元即可得標。

有意參加競標的民眾，請備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機並加入監理服務網成為會員，即可至監理服務網參加競標，歡迎有意在過年前為自己愛車選個漂亮數字車牌的民眾上網競標。如對網路標牌有任何疑問，可於上班時間電洽彰化監理站第一股蕭先生，電話：04-7867161分機121或106。

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