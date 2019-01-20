空氣糟透！全台15測站紅害、17站亮橘燈

2019-01-20 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣將由北往南逐漸轉變，空品方面據環保署資料顯示，目前全台共有15處測站成紅害警戒、17測站亮起橘燈，空氣相當差，民眾出門記得攜帶口罩。

截至上午9點止，環保署資料顯示，全台已有15測站測得對「對所有族群不健康」的紅色警戒，包括線西、彰化、二林、崙背、麥寮、台西、斗六、新港、嘉義、朴子、新營、善化、安南、台南及金門；另17測站測得對「敏感族群不健康」呈橘色燈號的地區分別為，龍潭、中壢、平鎮、觀音、湖口、新竹、頭份、沙鹿、西屯、忠明、大里、竹山、彰化（大城）、橋頭、台南（玉井）、屏東、大寮及林園。

環保署表示，今日午後大陸冷氣團可能會挾帶境外污染物南下而影響台灣空氣品質，影響的程度會因降雨強度不同而有所變化，另氣象達人彭啟明也曾表示，1月份是空污嚴重的月份之一，除本地污染外，更會有不少境外污染物隨著冷空氣到台灣來，民眾需多加留意空氣品質的狀況。

環保署提醒，居住地區空氣品質不佳的民眾，若是敏感體質者，抑或是小孩、了人，應避免不必要的戶外活動，倘若非得外出，也要配戴口罩保護自身健康。

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