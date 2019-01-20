01/20 各報重點新聞一覽

2019-01-20 06:31

自由時報

離岸風電 沃旭停止合約震撼台廠

今年離岸風電預告躉購費率大砍12.7%，加上彰化風場籌設許可卡關，離岸風電開發商沃旭宣布暫停在台投資，丹麥總公司昨更發函在台供應鏈停止已動工合約執行，影響中鋼、世紀鋼及星能。沃旭表示，供應鏈將全面重新議約，3月是否做出最後投資決定，將考量今年躉購費率、政治風險、3600小時滿發上限是否取消等。

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檢出非洲豬瘟// 馬祖東莒死豬 又是中國漂來的

繼金門驗出中國海漂來的病死豬檢出非洲豬瘟病毒，馬祖昨也確認17日發現的海漂豬是非洲豬瘟病死豬；過去20天內已有3起疑似中國死豬漂流到我國外島，其中有兩起驗出非洲豬瘟病毒，更凸顯我國海岸防疫的風險與重要性。

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侵門踏戶跟監 大公報、文匯報禁來台3年

親中港媒《大公報》、《文匯報》日前來台跟蹤港獨青年，據了解，撰稿記者是「掛名」，疑似透過在台代理人，執行跟蹤與偷拍任務。政府官員表示，中港媒體來台採訪，須依據相關規定辦理，並由文化部審查，由於這兩個媒體已是累犯，3年內將不會許可其申請來台駐點。

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蘋果日報

獨家創業調查 賣雞排倒最多 台人開店平均存活4.1年 最短命18天陣亡

台灣人愛創業，享受自己當老闆的風光。但《蘋果》獨家取得一項針對1萬2千多名創業者的大規模分析統計，台灣創業者平均4.1年就「陣亡」，最短的創業甚至只有18天，而其中包括雞排攤、夜市攤販、飲料店開店不到1個月就陣亡比比皆是。專家提醒，餐飲、服飾等行業入門門檻低、競爭激烈，當老闆沒這麼容易。

神鬼女會計 盜2.3億 狂買800件精品 判囚4年8月 賠1.7億

神鬼女會計劉方婷3年前被《蘋果》踢爆，利用任職知名自行車集團Accell台灣分公司會計兼出納的機會，4年內侵占公款高達2.3億元，還瘋狂將侵占所得用來買愛馬仕柏金包及各式精品，數量高達800多件，直到公司付不出廠商貨款，劉女才投案並歸還柏金包等精品抵債，台中地院上周依業務侵占罪判劉女4年8月，另判她要賠償公司差額1億7724萬餘元。

聯合報

大陸疫情進逼…連江海漂豬 又驗出非洲豬瘟

去年底金門發現海漂非洲豬瘟病死豬，金門豬肉製品輸台本月17日才解禁，當天就又在連江縣東莒1座無人島，發現1隻海漂死豬。非洲豬瘟中央災害應變中心昨天表示，該豬隻檢出非洲豬瘟病毒，研判也是從中國大陸漂流而來，因為該地區附近並沒有養豬場，所以不會禁止連江縣豬肉製品輸台。

費率還在喬…離岸風電商喊卡 經部：正常商業模式

離岸風電今年躉購費率尚未敲定，開發商也不滿預告費率調降，沃旭能源丹麥總部已發函通知台灣廠商，「已動工的合約停止執行，未動工的合約重新議價」，市場擔憂衝擊我國風電供應鏈，經濟部官員昨天說明此為「正常商業模式」，待躉購費率於春節前公布後，相信廠商就會重新啟動合約。

中國時報

採買31兆元美貨 6年零逆差 貿易戰 陸大讓步

為結束與美貿易戰，傳大陸提議今後6年增加進口總值超過1兆美元（約台幣31兆元）美國商品，藉此到2024年讓美陸貿易零逆差。陸方提數值目標，展現大幅讓步姿態。但對此，美方開出更嚴厲要求，促陸2年內改變雙方貿易失衡狀況。

翻轉討厭民進黨 執政團隊網紅化

九合一大選後，蔡總統「尺度大開」，從臉書、唉居（IG）不僅照三餐發文，遣詞用字也鄉民化；據知讓總統文宣大變身的幕後推手是7年級生的發言人林鶴明與兩位8年級女生翊婷與思吟；其中神似女星張鈞甯的翊婷，還充當總統「打光妹」。

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