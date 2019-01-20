今午後溫度下降轉濕冷天氣 週三低溫下探10度

2019-01-20 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天鋒面通過，隨後強烈大陸冷氣團南下，天氣將由北往南逐漸轉變，北台灣中午過後就會感受到氣溫逐漸下降，其他地區白天高溫仍有23至26度，不過入夜後也會有轉涼感受。今日在北部、東半部地區及中南部山區會有斷斷續續的降雨，上述地區的朋友外出需攜帶雨具以備不時之需，中南部平地則是多雲到晴的天氣。

今日空氣品質部分，上海於昨日下午3點細懸浮微粒濃度達100微克每立方公尺，今午後可能挾帶境外污染物南下影響台灣；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級，局部區域短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級；高屏空品區有機會達到「紅色警示」等級。

週一至週三（21日至23日）受強烈大陸冷氣團影響，天氣型態偏濕冷，各地易有斷斷續續的降雨，清晨、深夜則相當寒冷，白天回溫也很有限，3000公尺以上高山有降雪的可能，但實際降雪與否還是要視溫度、水氣能否搭配得宜。

下週三（23日）轉為乾冷型態，降雨範圍縮小，僅剩花東有小範圍降雨，在輻射冷卻效應影響下可能使得這天清晨是氣溫最低的時刻，預計台南以北及東北部地區低溫僅10到12度間，高屏及花東約13至15度左右。

週四、週五（24日、25日）強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫有回升趨勢，但是清晨、深夜受到輻射冷卻效應的影響，還是容易有低溫出現，白天相當舒適，各地日夜溫差大。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 20 18 ~ 24 18 ~ 24 19 ~ 24

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