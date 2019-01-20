高雄各大百貨新春福袋 汽車、手機等您來試手氣

2019-01-20 00:25

〔記者張忠義／高雄報導〕福袋起源自日本，有福氣帶（袋）著走的意涵，祈求能在新的1年帶來更多的福氣。時至今日，已經成為百貨業者大年初一聚客法寶，不管是試手氣拿大奬、或是福袋內物超所值的商品，高雄各大百貨要讓大家在新的一年都能開開心心、討個好兆頭。

今年的福袋大魯閣草衙道可以預購，其他百貨則是在初一開賣。手氣夠好在開春第一天就可以把汽車開回家，大魯閣草衙道限量開運福箱，1月23日起就開始預購，超吸睛的「卡娜赫拉的小動物」20吋登機箱，內含四樣基本品，消費滿額或扣會員點數，憑會員卡可購買，每箱1888元，還能參加初一的抽獎，最大獎是價值高達86萬的汽車。

高雄夢時代則是推出限量「求財氣」及「搏好運」二款金喜袋，每人每款限購二份。「求財氣」金喜袋每個100元，特別與知名的中和烘爐地合作，內含錢母1枚、百元禮券、抽獎券及發財水，讓民眾得以在2019金豬年「豬撲滿存錢財庫滿；發財水喝飽財寶飽」。想試試手氣、以小搏大，可以選擇「搏好運」金喜袋，每袋200元，獎項總值超過百萬。

大立及大立精品限量福袋，以喜從豬來發大財為主題，每袋1688元。今年再度與1929 Home Studio合作，推出比得與小豬日系冬被，除了袋袋必有的冬被及大獎摸彩券外，每袋還會有不同的精選優質良品。特別的是，這次的頭奬有三種，包括金條、75吋 4K電視、GOGORO電動機車，得獎者可三選一。

大統百貨和平店豬事大吉迎新春，全館消費滿3000送300，新春福袋摸彩抽YAMAHA機車，大年初一準備限量300袋的豬事大吉好運福袋，每袋售價1288元，袋袋皆有超值組合，普獎歌林不鏽鋼快煮壺和歌林3.6L多功能料理鍋，每個福袋裡還有各式各樣的品牌驚喜獎，有羊毛外套、保暖衝鋒衣、銀手環、針織外套…都隨機分散在福袋裡，等您來試試新年好手氣！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/