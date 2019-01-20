金豬年 業者推出「開運粉鑽系列」開運內衣

2019-01-20 00:19

〔記者張忠義／高雄報導〕有台灣國民內衣之稱的EASY SHOP，金豬年特推出正宗獨家開運內衣，主打款「開運粉鑽系列」，更以色彩能量加乘粉鑽能量雙重加持開運，結合內衣前中心設計的粉鑽能量，與十大色彩能量開運法，穿上它就能鴻運當頭，近百款的限定開運內衣，買一套送一套回饋主顧客。

業者表示，長期倡導「開心即開運」，提出「放開心、穿開運、心花開、好運來」的新主張，期待導引女性放開心胸、轉換視點，從一個微小的舉動開始，讓各種偶然及改變進入人生，那怕只是一件開運內衣，也能引發一連串正面的開運能量。

EASY SHOP更在部分實體門市及網路社群，舉辦「開運舞所不在─舞王挑戰賽」活動，號召全民一起跳開運，將大方送出iPhone、萬元購物金等多項好禮。

另即日起到27日，開運女孩將組成啦啦隊現身EASY SHOP全台指定15家門市，現場舉辦開運主題活動，包括「捕捉開運啦啦隊」、「開運舞王挑戰賽」及「開運粉鑽拳」挑戰關主抽內衣。

有台灣國民內衣之稱的EASY SHOP，金豬年特推出正宗獨家開運內衣，近百款的限定開運內衣，買一套送一套回饋顧客。（記者張忠義攝）

EASY SHOP更在部分實體門市及網路社群，舉辦「開運舞所不在─舞王挑戰賽」活動，號召全民一起跳開運，將大方送出iPhone、萬元購物金等多項好禮。（記者張忠義攝）

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