百大青農傳承神農父「環保果園」 蓮霧評鑑父子同榜

2019-01-19 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑出爐，今年蓮霧榜競爭激烈，分數緊追，其中，特等獎蔡順得和頭等獎蔡協良是父子檔，兩人分別管理於南州鄉近3甲蓮霧。而近年空污議題吵得沸沸揚揚，農業廢棄物露天焚燒也備受討論，曾獲神農獎的蔡順得，早在17年前就帶頭實踐「環保農園」，未曾在園中點過火，蔡協良則是傳承父親理念，父子倆成為抗空污領頭羊，今年蓮霧評鑑更出現罕見的父子「同梯」，傳為佳話。

「露天焚燒逞一時之便，卻最傷己身」，64歲的蔡順得說，剛種蓮霧時，他也像大部分農友放火燒雜枝了事，就算站在上風處，仍無法避免聞到煙味，自己常因吸到太多煙霧，回家不舒服吃不下飯。甚至早年少部分農友會用廢輪胎助燃，從田間到全鄉都瀰漫臭煙味，看到小孩子不斷咳嗽，甚至聞到心悸，他為了自己和下一代的健康，從自己做起，力邀「南州果樹產銷第一班」班員響應，2005年就獲得屏東縣環保局的「環保農園」認證 ，是全縣首班，至今仍有不少其他縣市農友前來觀摩。

蔡順得說，去除雜枝從固定式的碎枝機到現在可移動式破碎機，他至今未曾再於田間點過火，產銷班閒暇時還有破碎代工班「巡迴」田間，為農友解決困擾。他說，露天焚燒可能會被環保單位開罰，他們每分地加碼50元，加上政府補助，農友不必再與環保局人員躲貓貓，雜枝直接現地去化，省掉搬運成本，他也希望從自身作起，能讓更多人響應，因為露天焚燒這種東西，「是一家點火萬家聞」。

環保單位這幾年取締露天燃燒越來越嚴格，出現有人在凌晨4、5點就生火躲避查緝，而且田間生火為避免火勢外擴，還得請專人看顧，人力反而無法真正運用於採收蓮霧或是疏枝，耗時耗力成本高。

35歲的蔡協良曾獲百大青農，家學淵源的他，從國中時就開始操作碎枝機，他說，破碎機已改良得越來越快速便利，而破碎後雜枝、落葉就鋪在果樹下，保護樹根不被肥傷，近年極端氣候，這些有機質發酵在根部有保溫作用，重點還是能完全杜絕空污，將持續傳承這個理念，打造循環的果園。

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