北漂族春節返鄉 高市警加強疏導交通

2019-01-19 23:16

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市警方加強疏導車站附近交通，要讓北漂族春節返鄉「感受不到塞車。」

高雄市長韓國瑜強調讓北漂族順利返鄉過年，為此，高雄市三民第一警分局今晚（19日）起加派警力至台鐵高雄站、後驛商圈，疏導人潮及車流，並駐點客車轉運路段、勸導臨停車輛離去，到春節前要讓車流順暢。

警方表示，建國二路有多家長途客運據點，台鐵高雄站則是返鄉重要交通樞紐，當地也是熱門觀光景點，去年站體改建完工，吸引不少遊客打卡拍照，鐵道迷參觀高雄鐵路地下化展示館，預期春節期間聚集人潮，將加派警力疏導。

除了車站周遭，高雄站後驛商圈即日（19日）起至2月3日舉辦封街特賣會，期間規劃美食市集、吉祥物遊街、發放購物金等活動，警方也到場勸導違停車輛，並進行巷道管制。

三民第一警分局長郭俊廷說，即日起管制安寧街東西向（漢口街至重慶街）區域道路，請駕駛人利用九如二路、天津街、哈爾濱街、嫩江街等替代道路，也建議民眾搭乘大眾運輸工具前往，另外，逛街請留心自身財物，分局將加派警力巡邏。

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