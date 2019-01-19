海灘滿是寶特瓶！澎湖合橫國小淨灘 逾4成來自中國

2019-01-19 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖縣西嶼鄉合橫國小在寒假開始前，選擇以「淨灘活動」作為休業式，昨（18）日一共撿了近千樣垃圾，寶特瓶共535件，其中有4成以上來自中國。

以「浮球小學」為名的合橫國小，堅持每月舉辦淨灘活動，昨透過臉書分享「好海子愛海第35回--休業式也要淨灘」活動紀錄，表示「做一件事很簡單，難的是堅持一件事」、「雖然冬天的海風凜冽，仍然抵擋不住我們愛海的熱情，冬季是沙灘最『精彩』時候，到處可以看到來自世界各地的海漂垃圾。」

淨灘共計有938件海洋垃圾，其中寶特瓶占5成以上，有535件，浮球150顆。還有台灣關心的塑膠垃圾：保麗龍193件、塑膠碎片55件。

從淨灘「寶特瓶」非法入境紀錄表可以看到，535支寶特瓶中，能夠辨識出來自中國的共233件，台灣11件，韓國7件，其他國家及馬來西亞各2件。

滿灘隨東北季風漂來的海洋垃圾，由30多位合橫國小師生的雙手撿拾。網友們看了照片驚訝詢問「天啊，這是偶爾還是日常！？」該校則回應「澎湖冬天的日常」。其他人也紛紛留言「照片怵目驚心...」、「我暑假住在望安，很多海灘也是這副可怕模樣，撿也撿不完，你們辛苦了，加油！」、「好棒的活動！小朋友也很棒，有你們真好，辛苦了！」、「也太可怕了！謝謝小朋友！」等。

合橫國小呼籲民眾，「減塑愛海一起來！」看到海洋垃圾，「你能不『撿塑』『減塑』嗎？」盼分享照片讓更多人知道海漂垃圾問題的嚴重性，也邀請大家一起投入淨灘活動「讓海洋一起美麗！」

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