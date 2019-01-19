獨家》可惜！搶建台61線 芳苑「反共長城」陣亡剩1座…

2019-01-19 22:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉新街海堤，曾是彰化海岸屯兵駐守重地，分別於堤外、堤內設置兩座機槍堡，並且在堤岸上建置兩處單兵掩體，成為「反共長城」，然而近日因台61線西濱快速道路工程進行，兩處單兵掩體在已遭破壞殆盡，一旁的機槍堡也岌岌可危，地方文史工作者魏清水認為，僅存機槍堡具有時代背景意義，呼籲政府應列為歷史建築保存。

搶救機槍堡哨 已排入文資審議

彰化縣文化局局長張雀芬說，文化局去年10月已收到「芳苑鄉海岸機槍堡哨」文資審查提案，目前已排入議程等待審核。

芳苑鄉位處彰化西南角，沿海有廣達二公里的潮間帶，從日治時代就是軍事駐防重地，二戰期間，日軍為防止美軍搶灘，在海堤內外各建置一座高約3公尺的機槍堡，民國60年代，國軍為抵禦共軍，則在海堤修築全台獨有的「單兵掩體防禦陣地」，適合單兵站立作戰，更有「反共長城」稱號。隨著緊張局勢減緩，國軍已撤出兵力布署，十多年來「反共長城」乏人管理，被當成垃圾坑丟滿蚵殼，機槍堡周邊則長滿木麻黃，樹上吊滿貓屍，令人望之卻步。

僅存單兵掩體 憂成時代的眼淚

2年前，台61線永興─新街路段動工，快速道路沿海堤內建造，當時魏清水與當地居民李國忠等人即呼籲當局重視這些獨有建築設施的保存，並申請列入歷史建築文物，可惜至今來不及審核，位在快速道正下方的兩處單兵掩體防禦陣地已被毀損大半，機槍堡因偏離興建道路暫免於難，但面對工程仍在進行，地方文史工作者仍憂心最後的「精神堡壘」會「有意外」，希望能趕緊通過文資審核。

魏清水說，機槍堡外觀由日軍用紅磚堆砌製造，國軍來台後，才在頂端覆上水泥，一直到解嚴前都還有部隊戍守，多年前文史調查發現，當地一對70多歲兄弟，在十多歲時幫忙國軍在機槍堡上覆蓋水泥，因此這座機槍堡確實有記錄保存的價值，除了見證芳苑軍事發展的歷史，也具有教育意義，希望能登錄歷史建築。

對此，海堤管理單位第四河川局說，工程規劃前邀集巡邏單位海巡署會勘，商討後認為機槍堡年代久遠，保存完整，申請歷史建築有其意義，單兵掩體陣地建築因年分與意義不深，加上經常被民眾丟棄垃圾，在民眾認知有異與疲於管理的情況下，為便利工程施工，決定拆除。

張雀芬說，這項文資案於去年10月提出，已排入審議，近日內會安排文資委員勘查，決定是否列冊追蹤，審查結果具有歷史價值就能提出登錄審查程序，若列冊其間遇有急迫危險，則依法列為暫定古蹟。

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