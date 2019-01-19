最貴肉包！機長入境被檢疫犬「抓包」罰20萬當場刷卡

2019-01-19 21:04

〔記者洪定宏／高雄報導〕長榮航空昨晚從上海飛高雄的班機，機長攜帶肉包入境，被檢疫犬嗅出，打開行李赫見豬肉包與雞肉包各1顆。機長聲稱是從高雄攜出，未吃完帶回，但因不是未拆封包裝，仍違反規定，開出20萬元罰單，他當場刷卡繳清。

農業委員會動植物防疫檢疫局高雄分局當時並沒有詢問違規者身分，長榮航空機組員下機通關後，剛好有檢疫犬在場，其中一人被嗅聞出有肉製品，防檢疫人員要求他到櫃檯受檢。

打開行李後，赫見裡頭有豬肉包與雞肉包各1顆，當事機組員聲稱是從高雄攜出，未吃完卻忘記拿出來，才會帶回，違反規定，被開出20萬元罰單，機組員刷卡當場支付。事後長榮航空成證實當事人是機長，肉包則是副機長多買了一份請機長吃，機長沒吃完，放在行李內又忘記丟掉；而長榮航空日後也會加強對機組人員宣導，防止類似事件再度發生，同時會協助這名機長進行後續申訴。

防疫檢疫局高雄分局指出，如果是台灣製肉品，例如密封的豬肉乾，攜出再帶回都沒有拆封，就不會受罰；但只要拆封，都會被當作境外物品處理。

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