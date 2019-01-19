穿上制服父親變「學長」！打火父子檔 熱血傳衣缽

2019-01-19 20:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今天是119消防節，宜蘭縣消防局有兩對「父子檔」，今天同慶屬於消防員的節日。三星分隊長王栢威打火33年，兒子王哲毓受到父親熱血感動，跟著加入消防大家庭；局本部小隊長邱元盈，兒子邱瑞恩去年分發冬山分隊服務。兩對父子分派不同單位，但齊心打火、救人。王哲毓、邱瑞恩笑說，一穿上制服「父親成學長」！

王栢威從基層歷練，一路當上三星分隊長，王哲毓大學畢業後，跟隨父親腳步，消防特考分發至員山分隊服務；但王哲毓與消防的緣分，卻早在5歲時就已結下。

王哲毓回憶，早年消防單位人力少，父親幾乎常駐隊上，父子倆「聚少離多」，只能利用下課時間到隊上「探班」。

消防員值班時需24小時待命，有次王哲毓提著便當到消防隊探班，正好碰到父親救護出勤，他說，看到父親著裝出發，將患者從鬼門關拉回，深受感動，「原來這才是消防員的價值」，從此奠定父親的打火救護的英雄形象。

王哲毓報考消防特考，王栢威力挺孩子，但消防工作有危險性，友人指稱父親將兒子「推入火坑」，但父子倆笑說，「消防工作是救人，沒什麼比這更有成就感！」

勤務指揮中心小隊長邱元盈，小時候受義消父親影響，高中畢業加入警消大家庭；兒子邱瑞恩，大學畢業後報考消防特考，去年分發至冬山分隊，一家三代都是消防員，在地方傳為佳話。

邱元盈服務的勤指中心，負責分派救災勤務，友人形容父子倆「父親接電話，兒子出勤務。」

不過，消防工作辛苦，又具危險性。邱元盈坦言，他曾在火場經歷過生死交關的時刻，一聽到兒子想要加入消防，他並不鼓勵，但最後見兒子志向堅定，二話不說帶著他報名特考班，「補習班費用還是我替他繳清！」

消防工作水裡來、火裡去，出生入死，王栢威、邱元盈兩人是資深消防員，在隊上、家中，都是兒子最好的請益對象。王哲毓、邱瑞恩說，「若讓我們選擇一次，仍豪不猶豫，跟隨父親加入打火、救人行列。」

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