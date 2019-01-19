大學生演出「烏金戀歌」 烏魚洄游為聯想描述兩性熱戀

2019-01-19 23:01

［記者黃旭磊／高雄報導］春節前夕，烏魚製品熱銷，大學生創作「烏金戀歌」劇場詮釋漁季生態。

每年冬季東北季風吹起，烏魚成群迴游南下避冬俗稱「烏流」，漁獲後，烏魚子、烏魚腱及魚體當成春節禮品，為茄萣等地區居民帶來收入，而中山大學文學院師生創作演出「烏金戀歌」劇場，劇情以烏魚洄游為聯想，描述兩性熱戀、婚後生活困境。

計畫主持人、劇場藝術學系助理教授許仁豪今天（19日）說，透過業界沉浸式劇場、參與式劇場基礎，發展演出可能性，期待改變表演藝術生態。

「烏金戀歌」陸續於中山大學傑出校友頒獎典禮、舊振南漢餅文化館演出，好評不斷，演員肢體表演魚群在海裡碰撞，並將迴廊化為洄游航道，上演愛情歷程，接著出現婚姻廣場，敘述婚姻中價值觀歧異產生裂痕。

劇中也用投票方式決定男女分合，反應民眾受困於政治僵局，很難理性思考。

中山劇藝系助理教授何怡璉表示，此次與舊振南餅業合作，配合舊振南漢餅文化館環境，將飲食浸沫式想法融入劇本與場地，期待吸引觀眾融入情境。

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