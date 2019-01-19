年終惹議 華航企業工會號召21日上街抗議

2019-01-19 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕華航日前公布年終獎金，包括年度獎金第13個月、定額獎金2.7萬元與考績獎金，換算平均約2.2個月，不過卻爆出勞資雙方未達成共識，讓華航企業工會今（19日）在臉書張貼公告，表示將在21日上街抗議。

據《蘋果》報導，華航企業工會主張，第13個月薪是保障薪資，不應計算到年終獎金內，因此實際上年終僅有1個多月，加上工會估計，華航2018年營收將超過1700億元，比2017年好，年終卻比去年差，跟長榮一比相差更多。同時，工會也提出質疑，表示明明高層大幅調薪，最高達3萬5000元，但基層激勵獎金和調薪「只會比去年少」。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，工會今與華航協商，卻告知他們這是不協商的「說明會」，並宣布上述內容，也就是今年基層激勵獎金和調薪只會比去年少，遂而引發工會不滿，將在21日上街抗議。

華航表示，今與工會再次溝通，將依照團體協約拿出盈餘2成分配，即使去年盈餘沒有前年好，仍會依團協中定的2成分配，完全比照前年模式。

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