「我倆年齡平方差195」 數學題引眾怒：好好講話不能嗎？

2019-01-20 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕有網友分享國中數學考題，題目是許多人在公園聊天，互以「平方差」計算年齡，讓人看了相當無言，直呼「這對話也太匪夷所思了吧！」

網友在臉書社團「爆料公社」貼出一張妹妹來求救的國中數學考卷，題目寫道：公園裡有兩位老人在聊天，旁邊站著兩個年輕人，老人說：「我們倆年齡的平方差是195」，年輕人也說：「真巧，我們倆年齡的平方差也是195。」一對中年夫婦湊過來：「真是巧極了，我們倆年齡的平方差也是195。」試求這三對人的年齡各是多少？該題6分。令她傻眼表示，「我認真覺得...這對話也太匪夷所思了吧！」

網友看了紛紛留言，「哈哈哈哈，笑死我」、「這題佔6分嗎？好，我滿分94就好」、「旁邊應該是精神病院出來抽煙（菸）聊天的吧，老師你認真聽病患說話，幹嘛」、「平常會這樣聊天我頭給你」、「到底誰會這樣聊天」、「頭給他巴下去，幾歲就幾歲，好好講話不能嗎」等，也有不少人算出正解「老人98、97歲，中年人34、31歲，年輕人22、17歲。」

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