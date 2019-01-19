119消防節 南市登山宣導又玩全台最大戳戳樂

2019-01-19 21:00

〔記者楊金城／台南報導〕爬山除了健身，現在不但能增長防火安全知識，還能玩全台最大的戳戳樂拿獎品，地點在台南熱門的登山健行路線關子嶺大凍山、雞籠山。

今天是119消防節，台南市消防局第一大隊結合登山健行活動推出防火宣傳創意，在關子嶺大凍山、雞籠山登山步道設置119擴大防火宣導標語，教導山友安裝住宅防火警報器、鐵窗鐵門留出口，生命安全有活口、使用瓦斯注意通風等防火防災知能。

第一大隊長丁春能說，山友拍照五張，標語上有QRcode可連結粉絲團按讚留言，再到關嶺分隊玩全台最大戳戳樂，最大獎是平板電腦，首創全台最大的消防安全戳戳樂，長240公分、寬90公分，有586個戳戳樂，獎品有平板電腦、立體喇叭、登山杖、泡湯卷、頭燈、USB電扇等。

清心福全柳營店老闆李祈昌也是義消，送了100杯冷飲給柳營消防分隊表達感謝；50位幼兒園師生到鹽水消防分隊參訪並感謝消防員的辛勞，分隊長沈冠泓帶領隊員指導小朋友體驗射水滅火、CPR。

第三大隊在西港慶安宮廣場辦理防火、防災及救護宣導，有創意的消防英語互動教學、體驗闖關活動及小小消防衣著裝保齡球大賽。「消防英語互動教學」由第三大隊組員陳玫君設計規劃淺顯易懂的生活對話方式，與現場民眾及學童互動學習，展現出另一種的創新宣導。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/