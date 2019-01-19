出包！淡海輕軌列車故障卡月台 現場竟無工作人員指引

2019-01-19 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡海輕軌自去年12月23日起，免費試營運1個月，然而有網友指出，今天傍晚5點40分許，新市一路站往崁頂方向的列車發生故障，旅客第一時間被迫下車後，現場卻沒有任何工作人員來指引旅客轉乘，「應變措施真的很差」。

網友今晚在臉書社團「爆怨公社」上發文說，今晚5點40分左右淡海輕軌新市一路站，往崁頂方向的列車突然發生故障，卡在月台中間許久，旅客只好被迫下車，但第一時間也沒有工作人員來指引旅客轉乘，現場「民眾不知道怎麼辦，也不知道哪兒搭公車，有不少抱怨」，還好因為她剛好住附近，才能引導一些旅客改搭哪些公車。

網友指出，淡海輕軌的「應變措施真的很差」，事發後還有民眾陸續進站後，才發現車輛故障，下一班列車還需要等「30多分鐘」，希望新北市政府應該要反省一下，畢竟新市一路站也是一個大站。

據該名網友說，事發後30分鐘終於有維修人員出現，但截至晚間7點30分，列車仍持續呈故障狀態。

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