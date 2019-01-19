小郭采潔！21歲正妹護理形象代言人 人美心更美

2019-01-19 19:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市護理師護士公會今天舉辦會員代表大會，選出12位護理專業形象代言人，有明星臉的「小郭采潔」21歲護理師，也有小鮮肉男護師，全是高顏質代表，期盼護理專業及服務熱忱能被更多人看見，台中市長盧秀燕也親臨頒獎感謝，表示會重視護理師權益。

護理師護士公會選出首屆護理專業形象代言人，其中，有「小郭采潔」之稱的林芳瑩長相甜美，21歲的她從業1年，在中國附醫血液腫瘤科擔任護理師，她說，原本只是認為護理師工作穩定而投入，後來發現工作辛苦卻很有成就感，病人或家屬一句「謝謝」，就能讓她感動萬分！

林芳瑩說，曾經為一名50幾歲癌逝女患者做遺體護理，帶領家屬一起更換尿布、擦拭身體、穿上小洋裝，讓患者尊嚴離世，家屬不斷道謝，讓她印象深刻。她說，很多人認為護理師專業不如醫師，其實各有所長，護理師站在臨床第一線，與患者與家屬關係更緊密，必須掌握患者狀況，依專業立即治療或給予醫師診治參考。

26歲的台中榮總內科加護病房護理師陳威霖，因為護理師姊姊的鼓勵而跟著投入，每天面對是命在旦夕的急重症病人，高壓的工作讓他充滿熱忱，病人回饋肯定與關心是一大成就，曾經在半夜同時有兩名病人要急救，緊急壓胸、CPR終於救回性命，他說，現在仍有人把護理師當成高級看護，他要扭轉錯誤觀念。

台中市護理師護士公會理事長、中山附醫副院長李秋香說，台中市執業護理師有1200多人，護病比符合規定，未來努力朝更低比數邁進，提升護理品質，台中市醫師公會副理事張繼森也出席感謝護理師工作協助。

台中市衛生局長曾梓展說，衛生局持續密切監測全市護理人力，如有異常，將啟動無預警主動查核機制，並會同勞工局前往醫院查核及輔導，以保障護理人員良好的執業環境。

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