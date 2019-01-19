迎接台灣燈會 屏東33鄉鎮市花燈車大遊行

2019-01-19 19:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會在屏東進入倒數32天，屏東縣政府今晚（19日）舉辦第2場鄉鎮市花燈車大遊行，繞行竹田、潮州、萬巒、內埔、百合部落、長治、麟洛等屏中鄉鎮，沿途鄉鎮公所動員表演團體定點演出迎接，大小朋友夾道歡迎爭睹美麗花燈。

屏東縣長潘孟安表示，為迎接2019台灣燈會在屏東，全縣33鄉鎮市公所全面動員，以地方農漁牧、文化風情為設計概念，透過花燈車呈現在地特色。去年底在屏東市進行首場遊行活動，大受歡迎，因此縣府特別規劃第2場遊行，全長約50公里，將近3小時，可說是台灣燈會史上最長的花燈車遊行，讓鄉親提前感受2019台灣燈會氣氛。

第2場鄉鎮市花燈車遊行今天傍晚5點從屏東縣立運動公園出發，首先由竹田鄉吉祥物「頓物牛布偶」歡迎花燈車隊，接著經過潮州三角公園，有熱情森巴鼓隊表演迎接，來到萬巒鄉由赤山社區森巴鼓隊、赤山愛鄉協會、新厝社區媽媽教室舞蹈班帶來熱鬧演出，內埔鄉安排泰安國小森巴鼓，百合部落也由學生森巴鼓隊表演，長治鄉進興社區發展協會太鼓隊則以「燈會興之鼓」迎接花燈車。

花燈車遊行經過的路線，吸引許多民眾目光，很多人從來沒有看過這麼壯觀的花燈車遊行隊伍，紛紛停駐以手機拍照、錄影；縣府同時呼籲縣民動起來，以「家有喜事」的心情，將居家環境維護乾淨，讓2月19日到3月3日參觀燈會的遊客，對屏東留下美好印象。

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