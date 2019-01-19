台南安北路不會「跳曼波」 用「這招」成示範道路

2019-01-19 20:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院公共工程委員會推動管線挖掘新措施，針對計劃型道路挖掘，要求落實「一次性施工」監督，台南市安平區安北路去年就實施新作法，成了示範道路，見證成效不會「跳曼波」。

台南市工務局說，「一次性施工」就是計劃型道路挖掘，同條道路的管線單位都要先進場配合調整人手孔高程，以免施工完後造成路面不平坦。

行政院公共工程委員會今年1月初邀集各國營事業管線單位，研商管線頻繁開挖對策，決議未來管線單位計畫性挖掘要整合後一次施工，確保施工品質，而台南去年底就開始宣導試辦，安平區安北路作法即是被中央引作討論的成果案例。

工務局指出，一般道路申請挖掘，以往人手孔修復部份被喻為「補丁」，修訂法令後改為一車道修復，嚴格要求只能有色差不能有高低，因此再進一步作法，去年12月自來水公司在安平區安北路進行管線汰舊換新之際，結合計畫型整合，進行全路幅刨鋪挖掘案件試辦。

工務局說，作法就是自來水公司施工前，先辦理道路上人手孔高程測量，其他管線人手孔過高的先作標記，再通知他們即時配合下地，刨鋪時其他人手孔則依修復高程拉順齊平，目前已完工路段道路平整美觀，也沒有人手孔提升補丁及色差問題。

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